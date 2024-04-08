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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية

ساحات العيد
ساحات العيد
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أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إنه جرى اختيار 410 ساحات ومسجد ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جاري حاليا تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مساجد وساحة في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

أماكن ساحات العيد بالقليوبية

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الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وزارة الأوقاف صفوت ابو السعود خطبة العيد