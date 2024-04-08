رئيس وزراء اليابان: التوترات الجيوسياسية دفعت العالم إلى "نقطة تحول تاريخية"

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة دفعت العالم إلى نقطة تحول تاريخية"؛ما يجبر اليابان على تغيير موقفها الدفاعي.

وأضاف كيشيدا - في حوار خاص مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أذاعته اليوم الاثنين"في محيطنا، هناك دول تعمل على تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، ودول أخرى تعمل على بناء قدراتها الدفاعية بطريقة غامضة، كما أن هناك محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة في كل من بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، ذلك إلى جانب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في شرق آسيا، لذا فإننا نواجه نقطة تحول تاريخية".

وقال: "لهذا السبب اتخذت اليابان قرارا بتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي وقمنا بتغيير سياسة اليابان الأمنية بشكل كبير على هذه الجبهات".

وشدد رئيس الوزراء على أنه في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، أصبح التحالف بين اليابان والولايات المتحدة "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، معربا عن أمله في أن يحظى ذلك بدعم الحزبين في واشنطن، وأن تتمكن البلدان من العمل معا لتحسين السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يتوجه كيشيدا اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، حيث سيجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن للتأكيد على خطط تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الاقتصادي والفضاء الخارجي.

كما من المقرر أن يلقي كيشيدا كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس ويشارك في القمة الثلاثية الأولى بين اليابان والولايات المتحدة والفلبين.

