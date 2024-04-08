ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب في موزمبيق إلى 96 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب صيد مكتظ بالركاب قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق إلى 96 شخصا، وذلك بعد أن انتشلت السلطات في موزمبيق، 5 جثث أخرى في الساعات القليلة الماضية.

وقالت السلطات المحلية في موزمبيق - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ - إن حصيلة قتلى غرق قارب صيد قبالة سواحل موزمبيق بلغ 96 شخصا من أصل 130 شخصا كانوا على متن القارب في محاولة للفرار لمنطقة أخرى هربا من مرض الكوليرا.. لافتا إلى أن رجال الإنقاذ عثروا على خمسة ناجين ويواصلون البحث عن البقية لكن حالة البحر جعلت العمليات صعبة.

من جانبه، أوضح "سيلفيريو ناوايتو" مدير الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة إقليم نامبولا الشمالي حيث وقعت المأساة، أنه تم العثور على خمس جثث أخرى في الساعات القليلة الماضية، ليبلغ عدد الضحايا 96 قتيلا.. مشير إلى أن عددا من الضحايا من الأطفال.

بدوره، أشار "خايمي نيتو" وزير الدولة في مقاطعة نامبولا الشمالية إلى أن معظم الركاب كانوا يحاولون الفرار من البر الرئيسي بسبب "معلومات كاذبة" عن تفشي وباء الكوليرا الأمر الذي أثار الذعر بينهم.

يذكر أن موزمبيق الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي قد سجلت ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالكوليرا الذي ينتقل عن طريق المياه و32 حالة وفاة منذ أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، وتعد نامبولا المنطقة الأكثر تضررا، حيث أن ثلث حالات الإصابة تم اكتشافها هناك.