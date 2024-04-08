طقس الإسكندرية.. تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة وسقوط أمطار غزيرة

تشهد محافظة الإسكندرية تساقط أمطار متوسطة الشدة على معظم انحاء المدينة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 19 درجة مئوية وسرعة رياح وصلت إلى 20 كم/ ساعة، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بنسبة 90٪؜.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومنها مطروح سيدى عبدالرحمن العلمين الأسكندرية كفرالشيخ البحيرة.

يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت ولكن تكون شدة الأمطار أقل حدة.

وتتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر برودة الطقس ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، وخلال الفترة من اليوم الإثنين ٨ أبريل إلى الأربعاء ١٠ أبريل، سيكون هناك حالة من التقلبات الجوية ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة وعدم ثبات خرائط الطقس يرجى متابعة التحديثات فى حالة الطقس.