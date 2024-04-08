قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة طولكرم بشكل مفاجئ. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وتقدمت عدة آليات عسكرية، بما فيها جرافتان، من الجهة الغربية للمدينة، حيث وصلت إلى ميدان المحاكم (العليمي).

وأفادت "وفا" بأن جرافات الاحتلال بدأت في تجريف جزء من الطريق الرئيسي في المنطقة المحيطة بمسجد المرابطين. كما لاحظ السكان تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.