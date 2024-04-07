الأردن ينظم قافلة مساعدات لتقديمها إلى أهالي غزة

نظم الأردن، اليوم الأحد، قافلة إغاثية جديدة بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تقديم المساعدات لأهالينا في قطاع غزة، وسيتم توزيع هذه المساعدات عبر الجهات المختصة في القطاع.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن هذه القافلة تُعتبر الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث تتألف من 105 شاحنات.

وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تحتوي على مواد غذائية أساسية، بما في ذلك الأرز والطحين، وقد تم تجهيزها وبدء إرسالها إلى الأشقاء في غزة، بهدف وصولها قبيل عيد الفطر المبارك.

وأوضح أمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة ستتبعها سلسلة من القوافل المماثلة، ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية المتوجهة إلى غزة، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في القطاع.

في تصريحه، أكد الشبلي أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو مضاعفة حجم المساعدات المرسلة عبر الجسر البري الإغاثي المستدام، بهدف توصيل المساعدات وتسهيل دخولها عبر معبر كرم أبو سالم، لصالح أكبر عدد ممكن من سكان غزة الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة.

وأوضح الشبلي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للحاجة الماسة للمساعدة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها أهالي غزة، مشيرًا إلى أن الأردن، بناءً على التوجيهات الملكية، يسعى جاهدًا لتقديم الدعم والمساعدة واللعب بدور ريادي في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية.