"إمياي" يخطف كأس البطولة من "قرقشندة" فى ختام الدورة الرمضانية بطوخ

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب ترسا، التابع لإدارة شباب طوخ.

أقيمت المباراة النهائية، بين فريقي مركز شباب إمياي ومركز شباب قرقشندة، وانتهت بفوز فريق إمياي بهدفين دون مقابل، وبحضور الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية.

وشارك في الدورة 30 مركز شباب، شهدت مبارياتهم منافسات شرسه على مدار شهر رمضان، وانتهت المباراة النهائية اليوم بفوز مركز شباب إمياي بالمركز الأول وحصل على كأس البطولة ومركز شباب قرقشندة بالمركز الثاني ومركز شباب ترسا حصل على المركز الثالث.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة اللاعب محمد عصام الحاصل على أحسن لاعب، ومحمود مجدي على أحسن حارس مرمى، كابتن عمرو كمال أحسن أخلاق رياضية، والاعب مصطفى عادل أحسن ناشئ والكابتن عبده محمد أحسن إداري وحصل حسن الجندي علي جائزة أفضل معلق وحصل على جائزة أفضل مركز شباب مشترك هو مركز شباب شبرا هارس.

وشهد "الصبروط" توزيع جوائز الدورة الرمضانية على المراكز الفائزة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث شهدت مشاركة فعالة من من نحو 30 مركز شباب على مستوى قرى مركز طوخ كما شهدت تنافس شريف بين جميع الفرق.

الفريق الفائز

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