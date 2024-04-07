الدورى الإيطالى.. نابولى يصعق مونزا برباعية وسط جماهيره

صعق فريق نابولى، نظيره مونزا، باربعة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب " يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

احرز رباعية نابولى اللاعب فيكتور أوسيمين فى الدقيقة الـ 55، وماتيو بوليتانو فى الدقيقة الـ 57، وبيوتر زيلينسكي فى الدقيقة الـ 61، وفى الدقيقة الـ 68 سجل جياكومو راسبادوري الهدف الرابع، بينما سجل هدفى موانزا اللاعب ميلان ديوريتش بعد 9 دقائق فقط من بداية المباراة، واللاعب أندريه كولباني فى الدقيقة الـ 62.

بها الفوز رفع فريق نابولى رصيده الى النقطة 48 فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة الـ 42 فى المركز الـ 11 .