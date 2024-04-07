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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ بنى سويف يهنئ العاملين بالديوان العام بقرب حلول عيد الفطر المبارك

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على تقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة، متمنيًا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة، داعيًا الله أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

جاء ذلك خلال تفقده إدارات ومكاتب الديوان العام، يرافقه اللواء حازم عزت، السكرتير العام، ووليد صالح، مدير الشؤون الإدارية، والعميد أحمد علاء، مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ التهنئة لكافة أهالي وأبناء بنى سويف بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحيتهم، عبر العاملون بالديوان عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من جانب المحافظ، والتي تعد تقليداً موسمياً يحرص عليه، لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل، مؤكدين على أهمية وضرورة التفاني وبذل المزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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