الكنيسة تعلن عن ترتيبات تغطية عيد القيامة المجيد للقنوات والإعلاميين

أعلنت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن ترتيبات التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد،



حيث قال المركز في بيانه اليوم: يسر المركز الإعلامي أن يعلن عن الترتيبات الخاصة به، وذلك لتسهيل مهمة السادة الصحفيين والإعلاميين:

- لتغطية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت الموافق ٤ مايو ٢٠٢٤م، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الأحد ٥ مايو، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات)

ولذلك نرجو تقديم طلب التغطية فى شكل مجلد (فولدر) لكل حدث على حدة. على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته.

مع ضرورة أن يحوي الطلب المقدم ما يلي:

+ ملفًّا يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب ومختوم بختمها مضمن به الآتي:

١- أسماء فريق العمل

(الأسماء رباعية كما هي مدونة ببطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب)،

ولا يعتد بأسماء الشهرة أو الأسماء المختصرة.

٢- يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملاً، أو رقم جواز السفر (بالنسبة للأجانب فقط).

٣- تحديد الحدث موضوع الطلب في الخطاب فيتم التحديد إما "قداس العيد" أو "استقبالات يوم العيد".

تُرسَل الطلبات ابتداءً من يوم الأحد ٧ أبريل حتى الأربعاء ١٧ أبريل على البريد الإلكتروني الخاص بالتصاريح:

copticmediapress@gmail.com

* ملاحظات:

+ سيتم التعامل مع كل حدث على أنه حدث قائم بذاته

لذا يُرجى إرسال كافة البيانات المطلوبة مرتين منفصلتين

(حتى فى حال ثبات كل أو جزء من فريق تغطية العمل في كلٍ من الحدثين)

+ سيتم قبول عدد أربعة أفراد من كل قناة فضائية لكل حدث.

+ سيتم قبول محرر واحد ومصور فوتوغرافيا واحد فقط من كل مؤسسة صحفية لكل حدث.

+ يعتذر المركز عن قبول أية طلبات ترسل بعد التاريخ المشار إليه آنفًا أو لو وصلتنا غير مستوفية جزء من المطلوبات سالفة الذكر. وسوف نعلن لاحقًا عن موعد تسليم التصاريح.

+ ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن. وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصري لكافة القنوات التي تريد بث القداس على الهواء.