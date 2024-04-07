وسائل إعلام: تعديل وزاري في الصومال يشمل 6 حقائب

أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد 7 أبريل 2024، تعديلا وزاريا، يشمل تعيين ستة وزراء جدد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، فقد أعلن "عبدي" تعيين كل من:

أحمد معلم الفقي، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية السابق، لقيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الصومال.

علي يوسف علي (حوش) وزيرًا جديدًا للداخلية والشؤون الاتحادية والمصالحة.

السيناتور عبد الله شيخ إسماعيل وزيرًا جديدًا للأمن الداخلي.

عبد الله بيدهان ورسامي وزيرًا جديدًا للطاقة والمياه.

محمد عدنان معلم وزيرا للبريد والاتصالات والتكنولوجيا الجديد

أحمد عمر محمد وزير الدولة الجديد للبيئة والتغير المناخي.

يأتي ذلك التعديل الوزاري في الصومال، في ظل التحديات العديدة التي تمر بها البلاد خاصة بعد تصاعد الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا، بعدما وقعت الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أثار الغضب الشعبي والرسمي في الصومال واعتبر أنه ضما لأراضيها.