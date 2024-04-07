مدينة مصر تطلق مبادرات مجتمعية بالتعاون مع بنك الطعام لتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضانية

أطلقت شركة مدينة مصر، كود البورصة المصرية MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، مبادرة شاملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضانية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وإعداد أكثر من 30 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان، بالشراكة مع مؤسسة الجود الخيرية من خلال إقامة مائدتي رحمن في تاج سيتي وسراي، بهدف تحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان، إيمانًا منها بأهمية التكافل الاجتماعي والحرص على دعم المجتمع المصري.

وتستكمل مدينة مصر شراكتها مع بنك الطعام المصري لتوزيع 10,000 كرتونة رمضانية للأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، حيث تضمنت الكراتين المواد الغذائية الأساسية التي تكفي احتياجات الأسرة طوال شهر رمضان انطلاقا من حرص الشركة على دعم المجتمعات المحلية كجزء أساسي من استراتيجيتها. ومن ناحية أخرى، شارك موظفي الشركة في تعبئة المواد الغذائية مع بنك الطعام المصري، وهو ما يعكس روح العطاء والتعاون إيمانا من الشركة بأهمية العمل التنموي وتعزيز ثقافة التطوع.

وتتعاون مدينة مصر مع مؤسسة الجود الخيرية من خلال إقامة مائدتي رحمن في مشروعي الشركة الرائدين سراي والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتاج سيتي بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث يتم توزيع أكثر من 1000 وجبة يوميا، بإجمالي 30,000 وجبة على مدار شهر رمضان الكريم.

من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلاً: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية التكافل الاجتماعي والحرص على دعم المجتمع المصري وخصوصا خلال شهر الرحمة والتكافل. نأمل أن تساهم مبادرتنا في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وإدخال البهجة على قلوبهم".

وأضاف: "كما نؤمن بأهمية التعاون مع كبرى المؤسسات الخيرية لتعزيز قدرتنا على خلق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع، وقد أظهر فريق عملنا تفانيهم في تقديم الدعم والمساعدة، ونفخر بتعاوننا مع بنك الطعام المصري ومؤسسة الجود الخيرية، لتوفير الأمن الغذائي لآلاف الأسر المستحقة."

من جانبها، صرحت دينا حبيب، نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية لشركة مدينة مصر قائلة: "تولى شركة مدينة مصر اهتمامًا بالغًا بأنشطة المسؤولية المجتمعية للمساهمة في تحسين معيشة الفئات الأولى بالرعاية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، كجزء من التزامنا الراسخ بإنشاء مجتمعات مستدامة في جميع جوانب عملياتنا، اقتصاديًا واجتماعياً وبيئياً وفقًا لأعلى معايير الجودة".

يأتي التعاون بين شركة مدينة مصر وبنك الطعام في إطار شراكة ممتدة عبر سنوات من أجل توفير الغذاء للمستحقين وتلبية متطلبات الحياة الضرورية للأسر الأولى بالرعاية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وهي استراتيجية تتسق مع خطط بنك الطعام المصري في تنمية الإنسان من أجل تحقيق حياة كريمة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.