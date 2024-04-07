دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والشعبية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية في موسم دراما رمضان 2024.

الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، أظهرت أن الهادي ابن حسن الصباح لم يُقتل، وأن الأمر كان مجرد حلم في منام الصباح الذي استيقظ من نومه فزعا، وذهب بسرعة يحتضن ابنه وهو خائف عليه، قال له إنه يجب عليه الحذر من كل من حوله خاصة برزك أميد.

وتوالت الأحداث في الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، سعيد الجن ظل يبحث عن أخو عرب، وذهب لرباح، الذي نصحه بتقديم بلاغ ضد عرب، لأنه من المؤكد أن يكن السبب وراء اختفاء أخيه، وبالفعل قدم بلاغ، ولكن أنكر عرب التهمة المنسوبة إليه.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل محارب، ذهاب مريم لزوجة حسام، وطلبت منها مقابلة عزيز، وقالت لها إنها سوف تساعده وتشهد معه، لكن منال لم تصدقها، وقامت بطردها من المنزل.



