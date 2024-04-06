إحالة 7 أطباء وعاملين للتحقيق في محافظة دمياط

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط الوحدة الصحية بالتوفيقية بمرور مفاجئ، وقرر إحالة ٧ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان.

جاء ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط 7 من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالتوفيقية تخدم ١١٦٨١ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية، وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى، وخدمات صحة البيئة بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى و صحة الأم والجنين و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.