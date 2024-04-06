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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. حمادة هلال يحتفل مع أهالي الزاوية الحمراء بنجاح «المداح 4»

حمادة هلال وسط اهل
حمادة هلال وسط اهل الزاوية الحمراء
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وسط أجواء رمضانية ، احتفل الفنان حمادة هلال مع أهالي منطقته في الزاوية الحمراء بنجاح مسلسله "المداح 4 – أسطورة العودة"، وسط تجمع كبير من محبيه وأصدقائه.
وتعليقًا على هذا النجاح، قال هلال: "سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها على مسلسل "المداح 4"، وبذلنا قصارى جهدنا لتقديم عمل فني متميز يليق بجمهورنا، وأنا ممتن لكل من ساهم في هذا النجاح، من طاقم العمل إلى الجمهور الكريم"
تصدر حمادة هلال الترند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهر رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله "المداح" في الجزء الرابع، وتفاعل الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع أحداث المسلسل، وتبادلوا التعليقات حول الشخصيات والأحداث.
يذكر أن مسلسل "المداح - أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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حمادة هلال المداح 4 – أسطورة العودة فتحي عبدالوهاب