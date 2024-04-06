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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة.. شاهد

مصر تواصل إسقاط المساعدات
مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة
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واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس  من شهر إبريل الجارى لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
 

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