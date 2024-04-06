النمسا مهددة بفقدان أنهارها الجليدية خلال 45 عامًا

أفادت منظمة نادي جبال الألب أمس الجمعة، بأن دولة النمسا قد تخسر كل أنهارها الجليدية خلال 45 عامًا من الآن، وجاء ذلك لأنهم شاهدوا أن اثنان من الأنهر انخفضا العام الماضي بنحو 100 متر، وأظهرت النتائج أن 93 نهرًا جليديًا نمساويًا انخفض حجمها بمقدار 23.9 مترًا في المتوسط العام الفائت، وهو ثالث أكبر ذوبان نهر جليدي منذ بدء تدوين هذه البيانات عام 1891.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، يقول أندرياس كيليرر بيركلباور، رئيس قسم قياس الأنهر الجليدية في نادي جبال الألب، "في غضون 40 إلى 45 عامًا، ستصبح النمسا بأكملها تقريبا من دون أنهر جليدية".

ودعا نادي جبال الألب النمساوي إلى حماية أفضل للأنهر الجليدية، مشيراً إلى أن التنوع البيولوجي في مناطق جبال الألب يتعرض لضغوط مستمرة بسبب بناء مصاعد تزلج جديدة.

وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الأنهر الجليدية الكبيرة في العالم تشهد ذوباناً غير مسبوق منذ بدء القياسات في خمسينات القرن الفائت، وهو وضع "شديد" في غرب أميركا الشمالية وأوروبا.