انهزام الصليبيين بالمنصورة.. أحداث في ذاكرة 6 إبريل

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السادس من إبريل والذي صادف العديد من المناسبات الدينية والسياسية الهامة، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم.

1250 – انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.

1814 - نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط.

1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.

1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.

1992 - دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك.

2008 - إضراب عام في مصر ضد الغلاء والفساد يؤدي إلى اعتقال عدد من المعارضين ووقوع أحداث شغب في مدينة المحلة الكبرى، وتأسيس حركة شباب 6 أبريل.

2009 - زلزال يضرب مدينة لاكويلا بإقليم أبروتسو وسط إيطاليا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر وأدى إلى وقوع 150 قتيل و1500 جريح.

2010- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يكشف عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة بحيث أنها لن تستخدم أبدًا السلاح النووي ضد عدو لا يملك هذا السلاح ويحترم قواعد معاهدة عدم الانتشار النووي، على أنه ستستثنى إيران وكوريا الشمالية من هذه القاعدة.

2016 - انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا.

2018 - مقتل 70 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 500 آخرين في هجومٍ كيماويّ في مدينة دوما بريف دمشق سوريا.