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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار
سعر الدولار
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ثبت متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري حوالي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، منذ أخر تداول له في السوق المصرية.

وسجل أدنى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، تلاه البنك المصري الخليجي بسعر 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بباقي البنوك، بلغ سعر الدولار في بنك ميد حوالي 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع، وفي بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية" سجل 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

أما في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي، فقد بلغ سعر الدولار حوالي 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمتوسط سعر الدولار في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"، فقد بلغ حوالي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC" ليصل إلى حوالي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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