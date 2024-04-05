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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة
ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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