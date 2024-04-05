تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

