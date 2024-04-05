بلومبرج: صناعة السياحة عالميا تقفز إلى 11 تريليون دولار و142 دولة تستعيد الحركة

نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية، تقريرا أكدت خلاله استمرار التأثير الاقتصادي العالمي لصناعة السياحة والسفر في اكتساب المزيد من القوة هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل حجم العمليات السياحية إلى مستوى قياسي قدره 11.1 تريليون دولار، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها وهو 10 تريليونات دولار في عام 2019.

وتابع التقرير: "وفي عقد آخر، من المتوقع أن تصبح السياحة صناعة تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار، وعند هذه النقطة ستشكل 11.4٪ من الصناعة العالمية وإجمالي الناتج المحلي.. واليوم، يعمل واحد من كل 10 أشخاص في وظائف تتعلق بالسياحة؛ وبحلول عام 2034، سوف يرتفع هذا الرقم، مع ما يقدر بنحو 12.2% من الوظائف العالمية المساهمة في هذا القطاع".

ويؤكد خبراء المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، أن الأرقام الأكبر هي الأقل إثارة للدهشة، معتبرين إن نمو صناعة السياحة الذي يتم الإبلاغ عنه الآن يتماشى مع التوقعات السابقة التي أبلغت عنها المجموعة المختصة بالمجلس، وفي العام الماضي، توقعت دراسة مماثلة أن يمثل هذا القطاع 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033، لكن جاء انتعاش السفر القياسي في عام 2023 دون مساعدة كبيرة من الأسواق الصينية والأمريكية، حيث ظل عدد الوافدين الدوليين يتخلف بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء، لذا فإن احتمال تعافي هذه الأسواق قريبًا هو ما يهيئ إمكانية تحقيق أرقام قياسية هذا العام.

ويمكن تقسيم الحصيلة المكونة من 14 رقمًا التي تتصدر تقرير المجلس العالمي إلى ثلاثة أنواع من معاملات السفر: يشمل الإنفاق المباشر على السفر من الفنادق ومصروفات اليوم والنقل، بالإضافة إلى الاستثمار العام في هذه الأنواع من الخدمات، ثم هناك الإنفاق غير المباشر على السفر، والذي يحدد التأثير المضاعف للإنفاق من تلك الشركات، ومن بين أنواع النفقات المدرجة في هذه الفئة كافة احتياجات الفنادق التي يتن شرائها من الموردين، وأخيرًا، هناك الإنفاق المستحث، وهو ما يفسر الآثار المترتبة على استخدام موظفي الضيافة رواتبهم لتحفيز اقتصاداتهم المحلية.

وتقول جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في حديث لبلومبرج من بوسطن، إن قطاع السفر في الولايات المتحدة كان أحد الاستثناءات بسبب كيفية تعزيز الدولار، مما يجعل الرحلة إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة. الدول التي تعاني من التضخم.

وتضيف أن التأخير المستمر في الحصول على التأشيرات كان أيضًا أحد العوامل، فلا يزال الإنفاق على الزيارات الدولية الواردة في الولايات المتحدة أقل من مستويات ما قبل الوباء بأكثر من 25٪. وفي الصين، يتخلف إنفاق الزوار بنسبة 60%، مما يجعلها الاقتصاد السياحي الأقل تعافياً من بين 185 دولة في تقرير المجلس، ومن الجدير بالذكر أيضًا حقيقة استمرار إنفاق المزيد من الأموال على السفر الداخلي مقارنة بالرحلات الدولية. وفي هذا العام، ستحقق رقما قياسيا قدره 5.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 10٪ عن مستويات عام 2019.

وإجمالاً، من المتوقع أن تتجاوز 142 دولة من أصل 185 دولة شملها الاستطلاع مستويات أدائها السياحي لعام 2019 في عام 2024، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد جميع هذه الدول تقريبًا نموًا على أساس سنوي، وهذا يعني أن اقتصاد السفر بشكل عام لن يحطم الأرقام القياسية هذا العام فحسب - على افتراض أن كل النتائج تسير كما هو متوقع - ولكنه سيحطم الأرقام القياسية على كل من هذه المستويات المحلية أيضًا.