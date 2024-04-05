احتفالًا بليلة القدر.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظم مركز شباب برما التابع لإدارة طنطا بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، احتفالاً بليلة القدر وتكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ومن جانبه، أشاد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بتنظيم مسابقة القرآن الكريم مؤكدا أن هذه المسابقات الدينية فى حفظ القرآن الكريم تشجع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله والعمل بأحكامه ما يسهم فى تحقيق النجاح والتقدم فى المجتمع من خلال العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وجاء حفل تكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب برما بإشراف الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ومحمد شمس الذهبي رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وتم تقديم الجوائز للفائزين وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة عمرة.

وجاء ذلك بحضور اللواء غباشي بدير عضو مجلس النواب ومجدي خليل امين حزب مستقبل وطن بمركز طنطا وعبدالسلام الذهبي امين الشئون البرلمانية وأعداد كبيرة من الأهالي والطلاب المكرمين وذويهم.

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