مسلسل المعلم الحلقة 24،25| مصطفى شعبان يودع زمزم بقراءة القرآن ويجبر الجنتل على نقل ملكية الفيلا والمحلات

تتصاعد أحداث مسلسل "المعلم" بين الإثارة والتشويق بعد وفاة زمزم، وودع المعلم زوجته على فراش الموت بكلمات مؤثرة، وأكد لها بأنه يحبها جدًا، وحرص كل أهل السوق على مواساة "المعلم" الشخصية التي يجسدها مصطفى شعبان لحظة دفن جثمان "زمزم" الشخصية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ.

ظهر "المعلم منصور" بعد خروج "المعلم" من المقابر وطلب منه تسليم المخدرات، ولكن طلب منه الأخير أن يكشف عن المتسبب في دخول والده السجن، وذهب اللواء شوقي إلى المعلم وحذره من خطته ومن التعامل مع تجار المخدرات، لكن المعلم أكد استمراره في تنفيذ خطته.

وشهدت أحداث حلقة، أمس، تحدث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها.

وانتهت أحداث الحلقة عندما ذهب المعلم للجنتل وطلب منه أخذ الفيلا التي سيسكن فيها، ولكن الجنتل حاول إقناعه بأن يترك المعلم الفيلا، ولكنه رفض، كما أكد على الجنتل أن يكتب كل محلات السوق له بيع وشراء، بالإضافة إلى أي شيكات أو إيصالات الأمانة التي أخذها على الصيادين، ليوافق الجنتل ويبدأ في إخلاء الفيلا.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.