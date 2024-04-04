«الديب» مساعدًا لمدير «الرعاية الصحية» لشئون التخطيط والخرائط الصحية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور محمود الديب، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، اضافة الى مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

حصل الدكتور محمود الديب على بكالوريوس الصيدية من جامعة 6 اكتوبر ثم حصل على دبلومة مهنية من كلية ادارة موارد بشرية بجامعة جامعة كامبردج، وايضا حاصل على ماجستير مصغر من كلية تطوير وادارة موارد بشرية من جامعة اوكسفورد، وماجستيرادارة اعمال MBA اقتصاد الصحة من الاكادمية العربية للعلوم والنقل البحري، ودبلوم ادارة المشروعات من وزارة الاتصالات، ودبلوم دراسة جدوى المشروعات القومية من وزارة التخطيط.

وعن الوظائق التى شغلها «الديب »، حيث عمل صيدلي اكلينيكي بقسم الاورام بمستشفى الحسين الجامعي، وعضو وحدة الرقابة الداخلية، ثم مدير وحدة التجهيزات الوظيفة المؤسسة والانشاءات والدعم اللوجيستي، ومديرغرفة طوارئ االكسجين بمكتب مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، ثم العمل مدير مشروع التدريب الالزامي ويليها العمل مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وايصا العمل مديرا لمشروع حياة كريمة ومنسق عام للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، ويشغل حاليا مدير عام الموارد البشرية بهيئة الرعاية الصحية.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إنها تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

اكد احمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.

