سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس ليصل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع .

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد يليه البنك المصري الخليجي مسجلا 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع يليه في بنوك "البركة،الأهلي المتحد،التنمية الصناعية" مسجلا 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.32جنيه للشراء و 47.42 جنيه للشراء في بنوك "الاسكندرية،كريدي أجريكول،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري ، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي،الاستثمار العربي،HSBC".

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55جنيه.للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .