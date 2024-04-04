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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس ليصل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع .
وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد يليه البنك المصري الخليجي مسجلا 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع يليه في بنوك "البركة،الأهلي المتحد،التنمية الصناعية" مسجلا 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع .
وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.32جنيه للشراء و 47.42 جنيه للشراء في بنوك "الاسكندرية،كريدي أجريكول،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري ، التجاري الدولي CIB".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي،الاستثمار العربي،HSBC".
وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55جنيه.للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .

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