تراجع أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

تراجعت أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بشكل طفيف، مقارنة بنفس مستوياتها في نهاية تعاملات أمس، رغم كونها أنهت التعاملات أمس على انخفاض طفيف.

وتعرض «البوابة نبوز» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 47.31 جنيه للشراء، و47.44 للبيع.

اليورو: 50.38 جنيه للشراء، و50.52 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 59.88 جنيه للشراء، و60.08 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 للبيع.

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 47.45 جنيها للشراء و47.55 للبيع.

أقل سعر في ميدبنك: 47.20 جنيه للشراء و47.30 للبيع.

سعر اليورو اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.27 جنيه للشراء، و50.57 للبيع.

بنك مصر: 50.29 جنيه للشراء، و50.53 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 50.41 جنيه للشراء، و50.61 للبيع.

أقل سعر بنك الأسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و50.52 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.84 جنيه للشراء، و60.14 للبيع.

بنك مصر: 59.86 جنيه للشراء، و60.10 للبيع.

أعلي سعر مصرف أبوظبي الأسلامي: 60.00 جنيه للشراء، و60.23 للبيع.

أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.84 جنيه للشراء، و60.08 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.64 للبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.65 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 12.56 جنيه للشراء، و12.68 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.20 جنيه للشراء، و12.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، و12.92 للبيع

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 12.92 جنيه للشراء، و12.95 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.61 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.