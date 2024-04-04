رئيس جامعة القاهرة: تعيين 21 طبيبا مقيما بمجموعة الوظائف التخصصية بالمعهد القومي للأورام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعيين 21 طبيبًا للعمل بالمعهد القومي للأورام بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري في تخصصات الجراحة، والتخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم، وطب الأورام وأمراض الدم السرطانية، طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، والأشعة التخصصية، والأشعة العلاجية، والطب النووي، وباثولوجيا إكلينيكية.



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، تضمنت عددًا من القرارات بتكليف 61 معيدًا بكليات طب قصر العيني والصيدلة والآداب والمعهد القومي للأورام، والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف، إلى جانب تعيين 21 طبيبًا بالمعهد القومي للأورام في التخصصات المختلفة.

تضمنت القرارات، تكليف طبيبين من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني للعام الجامعي 2021/ 2022 والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2015 للعمل بوظيفة معيد، وتكليف اثنين من أوائل خريجي كلية العلوم دور مايو 2021 للعمل بوظائف معيدين بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام للعام الجامعي 2020/2021، وتكليف 19 من أوائل خريجي كلية الصيدلة دور مايو 2022 بنظام الساعات المعتمدة "الصيدلة الاكلينيكية" بوظائف معيدين بالأقسام المختلفة بالكلية، وتكليف 38 من أوائل خريجي كلية الآداب دور مايو 2021 بوظائف معيدين بعدد من أقسام الكلية.