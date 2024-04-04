تجديد حبس متهم في حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحوزته فرد خرطوش ومخدر الحشيش بمنطقة عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بغرض حماية تجارته غير المشروعة، والذخيرة تستخدم في السلاح الناري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.