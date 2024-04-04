رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المستشفيات الجامعية

أجرى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية اليوم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأكد رئيس الجامعة، الحرص على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة في تحسين المنظومة الطبية.

وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء كافة التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بالمشروع وشدد على ضرورة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية والعمل على إصلاحها بشكل فورى لحين الانتهاء من إنجاز التطبيق بحيث تعمل بشكل منتظم، كما وجه بتكليف مسئول خاص بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية ليكون حلقة وصل بين الأقسام، والصيانة، والمشتريات لسرعة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية.

كما أوصى رئيس الجامعة بعقد دورات تدريبية لمسؤولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال.