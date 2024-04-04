يتدلى بحبل من السقف.. دفن جثة شخص عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شخص عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة الصف، بعد مناظرة الجثة وورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



يتدلى بحبل من السقف

وكشفت التحريات أن الشخص المتوفى، أقدم على إزهاق روحه بسبب أزمة نفسية كان يمر بها، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل مثبت بسقف الغرفة، وأن أهلية المتوفي شاهدوا جثته تتدلى من السقف، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بإنهاء شخص حياته شنقا بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.



وبالفحص تبين العثور على جثة جزار مشنوق وبسؤال أسرته أفادوا باقدامه على الانتحار لمروره بأزمة نفسية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.