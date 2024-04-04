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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد غياب 110 أيام.. المقاولون يعود للانتصارات بالفوز على الجونة بالدوري

المقاولون
المقاولون
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عاد فريق المقاولون العرب للانتصارات بفوزه الليلة على الجونة في الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف على استاد خالد بشارة بالغردقة.

لم يحقق المقاولون العرب الفوز منذ 110 أيام بعد تغلبه على الطلائع في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

احزر هدفي المقاولون محمد سالم في الدقيقة 20 والدقيقة 69 بينما أحرز هدف الجونة الوحيد حسام غانم في الدقيقة 31. 

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 21 نقطة حيث فاز المقاولون في مباراتين أمام الطلائع والجونة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبو المقاولون 7  أهداف واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة بعدما لعب 15 نقطة مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 21  هدفا وتلقت شباكه 18.

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