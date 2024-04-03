مصرع وإصابة 13 شخصًا بحادث لميكروباص على الطريق الزراعي في البحيرة

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم الأربعاء، جراء اصطدام سيارة ميكروباص الحاجز الخرساني بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وبالإنتقال والفحص تبين إصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية وإصابة 12 أخرين وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" م.خ، 25 عامًا، م.ح، 22 عامًا، ا.م، 23 عامًا، م.ع، 21 عامًا، ش.ع، 68 عامًا، ه.ع، 19 عامًا، ل.م، 34 عامًا، خ.ا، 57 عامًا، م.س، 23 عامًا، س.و، 31 عامًا، ا.ع، 22 عامًا، ر.ه، 22 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.