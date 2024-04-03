محافظ مطروح يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.. صور

كرم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الأربعاء، حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقه جمعية الوسيم، بحضور عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم رئيس فرع دار الإفتاء بالمحافظة، رضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجمعية الوسيم على جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة المجتمع وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك تنظيم مسابقة تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، ومنها مطروح؛ بما يشجع ويحفز الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله ليكونوا مثلا وقدوة، موجها كذلك الشكر على جهود التنظيم والتحفيز من خلال هدايا قيمة تصل إلى مليون جنيه للفائزين.

محافظ مطروح يرحب بتنظيم أكتر من جهة لمسابقة حفظ القرآن الكريم



ورحب محافظ مطروح بتنظيم أكتر من جهة لمسابقة حفظ القرآن الكريم، ومنها المسابقة الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح، موجها التهنئة لجميع الفائزين وأسرهم.



وكيل “أوقاف مطروح”: أهمية القيم والأخلاق الحميدة والتمسك بتعاليم وقيم ومبادئ القرآن الكريم

ومن جانبه أكد مدير عام مديرية أوقاف مطروح حسن عبد البصير، أهمية القيم والأخلاق الحميدة والتمسك بتعاليم وقيم ومبادئ القرآن التى تهدف إحياء الأمة وتعظيم قدراتها مع الإدراك الوعى لمواجهة مخططات الأعداء ومحاولة القضاء على الصلة التى تربط العباد بربهم بهدف ضعف الإرادة وتفتيت تجمع الأمة، ومحاولة القضاء على التعليم والابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وكذلك محاولة القضاء على التماسك الاجتماعي ومحاربة الحفاظ على الأسرة وبنيان المجتمع التى يدعو القرآن إليها.

“أزهر مطروح”: أهمية الالتزام بالقرآن كمنهج ودستور يدعو إلى الأخلاق والقيم السامية



فيما أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، أهمية الالتزام بالقرآن كمنهج ودستور يدعو إلى الأخلاق والقيم السامية، ويقيم سلوك وحياة الإنسان مع ضرورة العمل بالقرآن وادراك معانيه وتدبرها مما يؤدى لاستقامة البشرية والكون كله ويقيم سلوك وحياة الإنسان مع ضرورة العمل بالقرآن وإدراك معانيه وتدبره وليس بالحفظ فقط.

في نهاية الاحتفالية وجهت جمعية الوسيم الشكر لتعاون محافظة مطروح في تنظيم الاحتفالية مع التأكيد على استمرارها الأعوام القادمة واتساع نطاق المسابقة.

محافظ مطروح يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

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