سفارة روسيا تنظم فعالية خيرية لسكان قرية ساقية أبو شعرة بالمنوفية

نظمت سفارة روسيا في مصر ، اليوم الأربعاء ، فعالية خيريًة لأهالي قرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية، بمناسبة شهر رمضان المبارك وفقاً للتقاليد الإسلامية.

وتولى موظفو البعثة الدبلوماسية جمع الطرود الغذائية للعائلات ذات الدخل المنخفض في القرية، بما في ذلك المنتجات الأساسية - الأرز والسكر والمكرونة وزيت عباد الشمس واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والتوابل والتوابل.

كما قام الدبلوماسيون بقيادة السفير الروسي لدى مصر جيورجيو بوريسينكو بزيارة القرية والتقوا بسكانها وتحدثوا معهم.

وتقدم السفير الروسي بالشكر لإدارة ساقية أبو شعر ة والعاملين في جمعية "شباب الخير " الخيرية على الدعم التنظيمي المقدم، وأهالي المحافظة على ترحيبهم الحار بالضيوف الروس.



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