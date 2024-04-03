«هاليون» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لصحة الاسنان بالتعاون مع الإتحاد العالمى لطب الاسنان «FDI»

في إطار الاحتفال بـ"اليوم العالمي لصحة الفم"، نظمت سنسوداين، العلامة رقم 1 التي ينصح بها أطباء الأسنان لعلاج حساسية الأسنان، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لطب الأسنان (FDI) والجمعيات التابعة له، حفل توعوي يهدف إلى زيادة الوعي بالأهمية البالغة لصحة الفم.



من جانبه، صرح أسف ألافي، المدير العام - شمال افريقيا لشركة هاليون: " إننا سعداء باستضافة هذه الفعالية الخاصة، ونؤكد تفانينا نحو تمكين المحترفين والطلاب في مجال صحة الأسنان من خلال التدريب والتعليم وزيادة الوعي لتقديم صحة أفضل كل يوم. نحن في هاليون، ملتزمون بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتوفير صحة فم أفضل لعملائنا."

ويعتبر اليوم العالمي لصحة الفم بداية حملات الاتحاد العالمي لطب الأسنان (FDI)، بهدف نشر الوعي حول أمراض الفم. وفقاً للتقارير الأخيرة، حوالي 3.5 مليار شخص حول العالم يعانون من أمراض الفم، وبالنسبة لحساسية الأسنان في مصر يعاني منها ثلاثة من كل خمسة أشخاص من حساسية الأسنان، ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان يوميًا. تلتزم سنسوداين بالتعامل مع هذه المشكلات من خلال مشاركتها الفعّالة في حملات التوعية و تقدم حلولًا لحساسية الأسنان والحفاظ على صحة الفم. ومنها، مجموعة سنسوداين، التي تتضمن منتجات مثل سنسوداين مفعول سريع بيخفف ألم حساسية الأسنان في 60 ثانية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهاوند ثابت، استشاري طب الفم والأسنان وجراحة الوجه والفكين وعضو مجلس الاتحاد العالمي لطب الأسنان (FDI) وممثلته في إفريقيا: "يعتبر اليوم العالمي لصحة الفم ذو أهمية كبيرة لذلك سعدنا بهذا الحدث المهم والذي شارك فيه 250 من كبار أطباء الأسنان بمصر، وأود أن أضيف بأنه يمكن الوقاية إلى حد كبير من معظم أمراض الفم من خلال غسيل الأسنان بشكل دوري مرتين في اليوم."



ولأهمية هذه المشاكل داخل المجتمع المصري، اتخذت “هاليون مصر” خطوات فعالة لسلامة وصحة المواطنين، ونظمت جولة شاملة في أكثر من عشرين كلية لطب الأسنان في المحافظات بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والدلتا وصعيد مصر ومدن القناة خلال شهر مارس الجاري. كما أطلقت في اليوم العالمي لصحة الفم، برنامجا تعليميا خصيصًا لأطباء الأسنان، ويتضمن سلسلة من الندوات عبر الإنترنت طوال عام 2024. في المرحلة الأولى من البرنامج، يتم تقديم ساعات معتمدة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.

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