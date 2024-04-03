مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين الأبرياء في غزة

اكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية، ان الاحتلال يواصل قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، موضحا ان الاحتلال الإسرائيلي هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة، ورفض الانصياع للقانون الدولي ولم توقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية، في كلمته خلال دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، ان إسرائيل قتلت 2422 فلسطينيا منذ قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير المؤقتة، محذرا إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على أكثر من مليون نازح.

واوضح مندوب فلسطين بالجامعة العربية، ان تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل يجعل الجهة المصدرة شريكا في جرائم الاحتلال، لافتا الى ان استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفرض عقوبات على الاحتلال، والذي يواصل تنفيذ الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية ويعتقل آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.