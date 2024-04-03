تصدير 25 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 928 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 497 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 431 شاحنة و3 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين CHARMOUS وامل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MALTEZA ، دليلة والحرية1 وغادرت ثلاث سفن وهي MAESTRO 1 علي متنها 25000 طن فوسفات تصدير الي الهند ،الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما شهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع و470 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، اور ، بريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.

