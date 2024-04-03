جولة تصحيح المسار.. مانشستر سيتي في قمة ثأرية مع أستون فيلا

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت قمة الجولة الـ 31 من قمة الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى، نظيره أستون فيلا، وذلك على ملعب "الاتحاد".

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 19 جولة، وتعادل فى 7، وخسر فى 3 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف.

بينما ينافس فريق أستون فيلا، على المركز الرابع، الذى يحتله برصيد 59 نقطة، وذلك من 30 جولة، حقق الفوز خلالها فى 18 مباراة، وكان التعادل حاضرا فى 5 جولات وتعرض للهزيمة فى 7 لقاءات.

وستكون تلك المباراة ثأرية للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، أمام مواطنه أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بعدما انتهت مباراة الدور الأول بفوز أصحاب قلعة "فيلا بارك"، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ويسعى فريق مانشستر سيتى في تلك المواجهة الصعبة لحصد الثلاث نقاط، لمواصلة بقائه في المنافسة على قمة الدوري والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

على جانب آخر؛ يخوض أستون فيلا مواجهة صعبة فى ظل منافسته الشرسة مع توتنهام على المركز الرابع.