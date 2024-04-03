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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برايتون يسعى لتصحيح أوضاعه أمام برينتفورد

برايتون
برايتون
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء الليلة نحو مسابقة البريميرليج، لمتابعة مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الـ31 "جولة تصحيح المسار"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ففى تمام الثامنة والنصف من مساء الليلة، يستضيف ملعب "غريفين بارك"، المواجهة المرتقبة بين فريق برايتون صاحب المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ونظيره برينتفورد صاحب المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة.
ويسعى فريق برايتون، لتعويض هزيمته الأخيرة أمام ليفربول، والظفر بالثلاث نقاط، لتعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة.
وعلى الجانب الآخر يبحث برينتفورد عن الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط، للابتعاد عن دائرة الخطر "الهبوط".

البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون برينتفورد