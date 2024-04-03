أوكرانيا: ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال إلى 1818 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 538 طفلا وإصابة 1280 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "حتى اليوم 3 أبريل، تأثر أكثر من 1818 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 538 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1280 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن "معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ524 حالة، وتليها خاركييف بـ344 حالة وفي كييف 130 حالة وفي خيرسون 149 حالة".

وأوضح مكتب المدعي العام أن "هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا".