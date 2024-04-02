المشدد 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لشخصين في قتل مهندس لخلافات أسرية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين الأول بالسجن 7 سنوات والثاني والثالث 3 سنوات، لاتهامهم بقتل مهندس بسبب خلافات أسرية بمنطقة الشرابية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد وجود جثة لشخص داخل أحد المساكن بدائرة القسم، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين العثور علي جثة مهندس مقتول بطعنات.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 متهمين، واعترفوا ارتكاب الواقعة أثناء جلسة صلح أسرية بسبب وجود خلافات زوجية، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تدخل فيها المجني عليه، فطعنه أحد الموجودين بسكين؛ مما أدى إلى وفاته في الحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.