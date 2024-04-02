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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

25 قتيلًا في حريق هائل بمبنى سكني في إسطنبول

حريق في اسطنبول
حريق في اسطنبول
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لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة في حريق هائل اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقًا في حي غايريتيبه بمنطقة باشكتاش في إسطنبول، بحسب ما أعلن مكتب حاكم المدينة.

اندلع الحريق، مساء الثلاثاء، خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى، وسرعان ما انتشر إلى الطوابق العليا، مما أدى إلى محاصرة العديد من السكان، وفقا لـ "العربية".

هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، وتمكنت من إخماد الحريق، لكن بعد فوات الأوان، حيث تم انتشال جثث 25 شخصًا من بين الركام، بينما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة.

أعلنت السلطات التركية فتح تحقيق في الحادث لتحديد سبب اندلاعه، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي إهمال في إجراءات السلامة.

ووصف حاكم إسطنبول، داود غول، الحادث بأنه "مأساة حقيقية"، مؤكدًا على أن السلطات ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كشف رئيس بلدية إسطنبول أن المبنى كان يضم ملهى ليليًا في الطابق السفلي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام إدارة الملهى بقواعد السلامة.

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