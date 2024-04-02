الجنايات تقضي ببراءة شخصين من تجارة المخدرات بالجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء حكماً ببراءة كلا من "فادي .ا "و صديقه " أدهم .ا" في واقعة اتهامهم بالإتجار في المخدرات بالعمرانية وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وذلك في الجناية رقم 1341 لسنة 2024 جنايات العمرانية.

صدر الحكم من الدائرة الثالثة جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم و معوض ثروت رجب.

كشفت أمر الإحالة للمتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات بأن أسندت لهم تهم الاتجار في المواد المخدرة "الحشيش المخدر " بالعمرانية بمحافظة الجيزة

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة العمرانيه بأنه وحال مروره لتفقد الحالة الأمنية بنطاق دائرة القسم وبناء علي معلومات اكدتها مصادره السرية اتجار المتهمين بالحشيش المخدر فتوجه الي ما أيقن تواجدهما وبضبطهما عثر علي علبة سجائر تحوي علي الحشيش المخدر مقطع معد للبيع فضبطهما وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وباحالة المتهمين الي محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة علي المتهمين ، ودفع المستشار رفعت مكي المحامي بالنقض وكيلاً عن المتهمين أمام المحكمة الدفوع القانونية للواقعة أبرزها أن الأوراق خلت من الصورة الحقيقية للواقعة مطالباً البراءة تأسيسا علي المذكرة المقدمة للمحكمة .



