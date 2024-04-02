هل يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف المؤسسات الإغاثية في غزة؟.. مقتل عدد من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" جراء قصف إسرائيلي.. تعليق تمويل "الأونروا" المنقذة لحياة أكثر من مليوني فلسطيني

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، كما يواصل استهدافه عمال المؤسسات الإغاثية، فاستهدف الاحتلال اليوم مالا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" جراء ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح في وسط قطاع غزة.



وفي وقت سابق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة استهدافات لعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأطلق الاحتلال النارعلى قوافل مساعدات للوكالة الإغاثية في قطاع غزة، ويدمر الاحتلال الإسرائيلي أي مؤسسة تعمل على مساعدة المدنيين الفلسطينيين وتقدم الغذاء أو العلاج للشعب الفلسطيني.

وقامت عدد من الدول الغربية منها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بعمل قرار يقضي بتعليق المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من "وورلد سنترال كيتشن" قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم الجهود الإنسانية لتوصيل الغذاء في قطاع غزة.

وأضافت أن هذا الاستهداف الذي قام بة جنود الجيش الإسرائيلي يعد مأساة، لقتل عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة .

ويستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الفلسطينيون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويجدد كل يوم ضرباته على المنازل والمساجد والمستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، فاستشهد اليوم طفلًا فلسطينيًا وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصفًا بالطائرات الحربية الاحتلال على منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأمس الإثنين، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم خلاله التهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع .

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بمنع أي عملية عسكرية في مدينة رفح.

وجدد عباس التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله.