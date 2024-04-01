حركة شباب الشرق وجمعية كفى تنظم لقاء توعويا ترفيهيا للأطفال

نظمت حركة شباب الشرق وجمعية كفى بالتعاون مع الكلية الشرقية الباسيلية نشاطا توعويا للاطفال، تحت عنوان " معا نحو مجتمع آمن وسليم " ، جمع حوالي ١٥٠ طفل من زحلة، جديتا، تعلبايا، وشارك فيه كل من جمعية الكشاف اللبناني فوج زحلة ثالثة، فوج زحلة رابعة، الحركة الرسولية للاطفال فرع سيدة النجاة، الحركة الرسولية للاطفال فرع جلالا، كشافة لبنان فوج يسوع الملك.

تخلل النشاط العابا تربوية وتثقيفية، العابا ترفيهيا وهوائية فقرات ترفيهية رقصات وباراد. وقد توزع الاطفال على فرق حسب الفئات العمرية وتشاركوا فرحين لمدة ساعتين من الوقت بفقرات منوعة طغت عليها اجواء الفرح.

وفي كلمة لرئيس حركة شباب الشرق الاعلامي طوني ابونعوم رحب فيها بالاطفال شاكرا جمعية كفى على دعمها المستمر وانشطتها الهادفة، متحدثا عن حركة شباب الشرق وانشطتها واهدافها كما وشكر الاب شربل اوبا رئيس الكلية الشرقية على دعمه واستقباله للنشاط في رحاب الكلية الشرقية.

بدوره تحدث عن جمعية كفى مانويل شوكي شاكرا حركة شباب الشرق على التعاون منوها بتنظيم اللقاء وتنوعه متحدثا عن جمعية كفى وبرامجها من خلال متابعتها لموضوع حماية المرأة ودعمها او من خلال البرامج المخصصة للاطفال والتى تسعى دائما الى توجيههم وتقديم الافضل لهم.