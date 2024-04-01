مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يحتفل بالأمهات المثاليات لذوي الإعاقات المختلفة

نظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، احتفالية الأمهات المثاليات للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة، وذلك تقديراً لما تقدمه الأم و لدورها الأساسي في بناء وتربية الأجيال، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنميه البيئة وخدمه المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم هذا الحفل سنوياً تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبناءها، فهي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل مالديها من أجلهم، لما تحتاجه هذه الفئة من رعاية خاصة تختلف كثيراً عن رعاية الأبناء الطبيعيين.

وهنأ الدكتور خالد عمران، الامهات المكرمات والذين يبذلون جهود مضنية في رعاية أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة بكل ما يتحملنه من ضغوط نفسية واجتماعية، و ثقل العبء والحمل الذي يقع على عاتق هؤلاء الأمهات

في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لهم والأخذ بيدهم ومساعدتهم لمواصلة العملية التعليمية.

وقدم الدكتور عماد الصوينع الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل للطلاب ذوي الاعاقة، وتذليل كافة الصعاب وبصفة مستمرة، مشيراً إلى أنه تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية للطالبات ذوات الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، حيث قدمت الطالبات هناء جمال وعبير نور الدين، وبسمه على من ذوي (الإعاقة

البصرية) أغنية "ست الحبايب"، ثم قدمت الطالبة فرحة رمضان (إعاقة بصرية )اغنية "حبيبتي يا امي"، وفي ختام الحفل سلم الدكتور خالد عمران الأمهات المثاليات، شهادات تقدير ومكافاة مالية.

وذكرت الدكتورة سلمى عبد المنعم، أن اختيار الأمهات المثاليات تم من خلال لجنة وتقييم نتج عنه، اختيار"رشا لطفي محمد" والدة الطالبة بسمة على إعاقة بصرية، "ايمان محمد عبد المجيد" والدة الطالب يحيى أبو العلا كامل شلل دماغي، و"سنية عبد العال رضوان" والدة الطالب عماد عبد المجيد الغول تقزم، و"سهير محمد عبد ربه" والدة الطالبة ندين ناصر تمام إعاقة بصرية، كما تم تكريم امل جابر البارودي مترجمة لغة الإشارة بالجامعة كأم مثالية للطلاب الصم بكلية التربية النوعية.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبات الصم قاموا بصناعة تيجان ذهبية مزينة بالزهور للامهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن هذا العام.