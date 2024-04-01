بالصور.. تشييع جنازة شقيقة اللواء سمير فرج في بورسعيد

شيع أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جنازة جميلة فرج، شقيقة اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق، والتي توفت الأمس بعد صراع مع المرض.

وأدى المئات من أبناء بورسعيد يتقدمهم عدد من القيادات والشخصيات العامة والتنفيذية والسياسية والأمنية صلاة الجنازة على شقيقة اللواء سمير فرج بمسجد الكبير المتعال نطاق حي الزهور.

ووقف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجانب اللواء سمير فرج لتلقي العزاء عقب انتهاء مراسم الدفن بمقابر الأسرة امتداد شارع 23 يوليو، في ظل حالة من الحزن الشديد يصاحبها دموع بين أفراد أسرة الفقيدة الراحلة.

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