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الإثنين 01 أبريل 2024
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فضائيات

بالفيديو.. برلماني لبناني: لا نعرف النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي.. والتصعيد ينذر بتفاقم الوضع

الدكتور عبدالرحمن
الدكتور عبدالرحمن البزري، عضو البرلمان اللبناني
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قال الدكتور عبدالرحمن البزري، عضو البرلمان اللبناني، إن كل شيء متوقع مع الاحتلال الإسرائيلي لأن كل نواياه عدوانية في الأساس وخلال المرحلة التي كان بها نوع من الحرب المحدودة جغرافيا بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي رأينا اعتداءات خرجت خارج الجنوب.

وأضاف "البزري" في حواره لبرنامج "مباشر بيروت" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداءات وصلت إلى بعلبك والبقاء وبعض القذائف بمناطق بجبل لبنان، موضحا أن مساحة العداون الإسرائيلي من الممكن أن تكون بأي منطقة.

وتابع: أنه من الواضح أن المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود حتى لا يتوسع نطاق الاشتباك، ولكن لا أحد يعرف النوايا الحقيقة للعدو الإسرائيلي وحكومته كما أن التصعيد ينذر بتفاقم الوضع.

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