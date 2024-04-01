قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

في ساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أكثر من 20 آلية عسكرية دخلت المدينة عبر معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، ومرت بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غرب المدينة.

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال جابت وسط مدينة طولكرم، وتحديدًا ميداني جمال عبد الناصر والشهيد ثابت ثابت، وشارعي نابلس وباريس، قبل أن تتجه إلى شارع الحدادين.

وقد داهمت قوات الاحتلال محلات عائلة الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور وقامت بتفتيشها وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت منزل الأسير المحرر علاء شريتح (الطاهر) في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، واعتقلت زوجته في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه. يُذكر أنه تم اعتقالها في مرات سابقة بالإضافة إلى أمه وعدد من أشقائه، وتم استجوابهم والتحقيق معهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.